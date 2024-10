Lista dos vereadores eleitos em Ivinhema-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ivinhema neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ivinhema para a legislatura 2025-2028. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento da população no processo democrático, com uma participação expressiva nas urnas.

Os vereadores eleitos representarão os diversos segmentos da sociedade ivinhemense, trazendo consigo as demandas e expectativas dos eleitores. A nova composição da Câmara Municipal promete um cenário diversificado, com a presença de novos nomes e a reeleição de figuras já conhecidas na política local.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Ivinhema, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Éder Chicó PSD 5,24% 829 2 Claudio do Raio X PSDB 5,02% 793 3 Gerson da Saúde PSDB 4,74% 749 4 Bira PSDB 4,57% 722 5 Zé Wilson PSDB 4,43% 701 6 Lucimar Viana Maria do Bairro MDB 3,83% 606 7 Ivonete Mendonça PSDB 3,73% 590 8 Vagner Polícia PSD 3,63% 574 9 Marcio Alvez PSDB 3,37% 533 10 Professor Erlon PODE 2,30% 364 11 Professora Denir PSD 2,27% 359

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.