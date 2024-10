Lista dos vereadores eleitos em Iúna-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Iúna, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Iúna. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Iúna tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, conhecida por sua forte tradição política, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador, com propostas variadas para o desenvolvimento do município. A população compareceu em peso às urnas, demonstrando o compromisso com o futuro da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Iúna são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IÚNA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dimilsinho Flora PODE 4,85% 774 2 Valci Tuiquinha PSD 4,78% 764 3 Paulinho da Tôca PODE 4,45% 711 4 Edson PP 4,42% 706 5 Adilsinho Diretor PSDB 3,43% 548 6 Jonathan PODE 3,21% 513 7 Enfermeiro Emmanuel PSDB 2,86% 456 8 João Marcos da Agricultura PSD 2,67% 427 9 Helton Mariano PL 2,66% 425 10 Emerson Santos UNIÃO 2,63% 420 11 Arilson Ferreira UNIÃO 2,15% 344

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos.