Lista dos vereadores eleitos em Ituaçu-BA nas Eleições 2024

A ansiedade toma conta dos moradores de Ituaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a expectativa pela contabilização dos votos e a revelação dos vereadores eleitos em Ituaçu cresce a cada minuto. Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prometem trazer novidades para o cenário político local.

À medida que as urnas são abertas e os votos contados, o futuro da Câmara Municipal de Ituaçu começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes estão em constante monitoramento, ansiosos para saber se seus esforços durante a campanha resultarão em uma cadeira no legislativo municipal. A população, por sua vez, aguarda para ver se suas escolhas serão refletidas na composição final da Câmara.

Conforme os números vão sendo consolidados, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram o direito de representar a população ituaçuense pelos próximos quatro anos. Abaixo, segue a relação dos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITUAÇU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcinho de Noé UNIÃO 10,54% 1.369 2 Almir PSD 8,98% 1.166 3 Joel PL 7,16% 930 4 Zé Paixão PL 7,01% 910 5 Diuleno da Saúde PL 6,96% 904 6 Railan UNIÃO 5,77% 749 7 Ronaldo PSD 5,76% 748 8 Otacilio PP 5,25% 681 9 Cinho de Branco PSD 3,97% 515 10 Nildo dos Gerais PSOL 3,31% 430 11 Vanildo UNIÃO 2,60% 337

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.