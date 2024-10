Lista dos vereadores eleitos em Itarumã-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itarumã neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador em Itarumã movimentou a política local nos últimos meses, com candidatos de diversos partidos apresentando suas propostas e buscando o apoio da população. A expectativa é grande para saber quem serão os nove representantes escolhidos para legislar em nome dos cidadãos itarumaenses pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Itarumã para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leticia Teixeira MDB 8,18% 336 2 Taiully Enfermeira PSB 6,53% 268 3 Júlio Carvoeiro UNIÃO 5,67% 233 4 Fernando Rodrigues PSB 5,09% 209 5 Cleidiomar Cândido MDB 5,02% 206 6 Bigode da Oficina PL 4,48% 184 7 Zé Bentão REPUBLICANOS 4,21% 173 8 Ivanildo Lopes PL 3,94% 162 9 Diego Pedreiro REPUBLICANOS 3,92% 161

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos no legislativo municipal.