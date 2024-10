Lista dos vereadores eleitos em Itaporã-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Itaporã, no Mato Grosso do Sul, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itaporã para o mandato 2025-2028. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Itaporã são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAPORÃ

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Flavio Godoy PP 7,08% 866 2 Reinaldo Pecini PP 5,41% 662 3 Cascatinha PP 4,85% 593 4 Marcelinho Rondina PSDB 4,40% 538 5 Manoel da Saúde PODE 4,38% 536 6 Lindomar PSDB 4,32% 528 7 Bere Rebeque PP 4,11% 503 8 Ph Lobinho REPUBLICANOS 3,81% 466 9 Adriano Martins PL 3,59% 439 10 Gilliard Giacobbo (gigi) PL 3,20% 391 11 Miguelzinho PSD 2,53% 310

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos no legislativo municipal.