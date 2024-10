Lista dos vereadores eleitos em Itapitanga-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itapitanga, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itapitanga. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Itapitanga tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates, campanhas e propostas para o desenvolvimento do município. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar a divulgação oficial dos eleitos, que representarão os interesses da população na esfera legislativa municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Itapitanga para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAPITANGA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Erlon de Piriquito PSB 8,82% 452 2 Railda Nascimento AVANTE 8,13% 417 3 Néu de Aurino PSB 7,94% 407 4 Rildes Magalhães PSB 7,28% 373 5 Daline de Zé Araújo PC do B 7,14% 366 6 Mateus de Joilson PSB 6,36% 326 7 Núbia Oliveira AVANTE 4,49% 230 8 Lau Barreto PC do B 4,43% 227 9 Dika Damasceno PSD 4,06% 208

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, permitindo que partidos ou coligações com mais votos no total elejam candidatos mesmo com votações individuais menores. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.