Lista dos vereadores eleitos em Itapecerica da Serra-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Itapecerica da Serra conforme se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itapecerica da Serra.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será responsável pela apuração dos dados, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da população local.

À medida que os votos são contabilizados, a atenção se volta para os candidatos que conseguiram conquistar as cadeiras no Legislativo municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, assegurando uma representação proporcional dos partidos na Câmara.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Itapecerica da Serra:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAPECERICA DA SERRA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Soares UNIÃO 3,62% 3.181 2 Cicero Melo UNIÃO 3,14% 2.757 3 Daniel Belchior REPUBLICANOS 3,12% 2.742 4 Carlinho Bandeira PODE 2,30% 2.020 5 Giba PSB 2,26% 1.983 6 Val Santos PL 2,25% 1.978 7 Dunga PDT 2,07% 1.815 8 Dr.gustavo Mariani PL 1,97% 1.727 9 Alex Pires PODE 1,90% 1.667 10 Coletivo Cléo Pq União E Jones SOLIDARIEDADE 1,83% 1.610 11 Dr. Vicente (tinho) REPUBLICANOS 1,73% 1.516 12 Irmã Rose UNIÃO 1,72% 1.514 13 Dr José Martins PDT 1,68% 1.477 14 Alex Napoleão PDT 1,55% 1.363 15 Mauro Cavalheiro PSB 1,52% 1.339

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.