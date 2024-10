Lista dos vereadores eleitos em Itajaí-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itajaí neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itajaí. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve divulgará o resultado das eleições 2024.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos novos vereadores que representarão a população itajaiense na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A composição da nova legislatura reflete a vontade popular expressa nas urnas, trazendo tanto nomes conhecidos quanto novos rostos para a política local.

Confira abaixo a tabela com os candidatos eleitos, sua posição, partido, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Anna Carolina PSDB 2,34% 2.904 2 Bruno da Saúde MDB 1,92% 2.387 3 Vanderley Dalmolin MDB 1,92% 2.379 4 Adao Bittencourt PL 1,75% 2.165 5 Victor Nascimento PL 1,74% 2.155 6 Maurílio Moraes PP 1,71% 2.119 7 Pedrão Molleri PL 1,61% 2.002 8 Renata Narcizo PDT 1,60% 1.986 9 Fernando Pegorini PL 1,58% 1.958 10 Hilda Deola PDT 1,54% 1.909 11 Leandro do Nadar MDB 1,42% 1.766 12 Cristiano Klaus Fischer PRD 1,40% 1.731 13 Calinho Bombeiro PL 1,37% 1.702 14 Otto da Farmácia PSD 1,33% 1.647 15 Xande Celular UNIÃO 1,30% 1.615 16 Liliane Fontenele PL 1,29% 1.602 17 Beto Cunha REPUBLICANOS 1,14% 1.414

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior. O quociente eleitoral é obtido dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher. As vagas são então distribuídas aos partidos conforme o número de vezes que atingem esse quociente, considerando também as coligações partidárias.