Lista dos vereadores eleitos em Itacajá-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itacajá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itacajá. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador na cidade tocantinense mobilizou a população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático. Os candidatos, por sua vez, aguardam com expectativa o desfecho desta importante etapa política, que definirá a composição do legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Itacajá são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Rodrigo Costa PDT 11,16% 503 2 Meire do Cleoman UNIÃO 9,20% 415 3 Railson Rodrigues UNIÃO 8,98% 405 4 Wellinton Nunes UNIÃO 8,54% 385 5 Chupa UNIÃO 8,29% 374 6 Renato Yahé Krahô PDT 6,08% 274 7 Betania Guedes PDT 5,97% 269 8 Osorinho PDT 5,90% 266 9 Daiane do Clayton PT 5,77% 260

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.