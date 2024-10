Lista dos vereadores eleitos em Imigrante-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Imigrante – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Imigrante, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Imigrante será divulgado em breve, com base nos dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Imigrante:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IMIGRANTE

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Juliano Zuchi (preto) MDB 9,28% 226 2 Celo MDB 7,27% 177 3 Paulo Santos PP 5,75% 140 4 Jeferson Rabaioli (tchitcho) PSDB 5,30% 129 5 Carlos PP 5,13% 125 6 Jairo Pott PSDB 4,68% 114 7 Ana Patrícia PSDB 3,98% 97 8 Márcio Rottoli MDB 3,94% 96 9 Rejane B. Prediger Xana MDB 3,90% 95

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema de eleição proporcional, utilizado para cargos legislativos, leva em conta o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.