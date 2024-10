Lista dos vereadores eleitos em Imbuia-SC nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Imbuia, Santa Catarina, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da cidade no Legislativo.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Imbuia. A população está curiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara pelos próximos quatro anos, representando os interesses da comunidade local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Imbuia são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IMBUIA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jorge Sardo MDB 9,76% 449 2 Claudio Bioquimico PP 7,59% 349 3 Gabriel MDB 6,78% 312 4 Ezequiel PP 6,09% 280 5 Prof Xuxu PODE 5,15% 237 6 Robson PL 4,78% 220 7 Toninho Truppel PODE 4,65% 214 8 Aldori Rengel MDB 4,48% 206 9 Flademir de Souza PSD 4,13% 190

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O cálculo leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.