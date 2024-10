Lista dos vereadores eleitos em Ibirubá-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ibirubá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ibirubá. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

As urnas foram fechadas e os olhos da população se voltam para os números que definirão o futuro político da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia, e agora, o momento decisivo se aproxima. O TSE trabalha diligentemente para processar os dados e determinar quem ocupará as cadeiras no legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os primeiros resultados começam a surgir, já é possível vislumbrar o perfil da nova composição da Câmara de Vereadores. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IBIRUBÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Diogo Bandarro Nogueira PL 5,42% 737 2 Gesmari Jandrey PP 4,88% 663 3 Eduardo Artmann PL 4,78% 650 4 Tripa PL 4,15% 564 5 Giovani PP 4,01% 545 6 Canja PP 3,99% 543 7 Pinheiro MDB 3,66% 497 8 Vagner Oliveira PL 3,45% 469 9 Marisa Oliveira MDB 3,01% 409 10 Ricardo Doninelli REPUBLICANOS 2,88% 391 11 Leticia R Bronstrup PP 2,80% 381

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.