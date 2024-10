Lista dos vereadores eleitos em Ibatiba-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ibatiba neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e os cidadãos estão atentos para saber quem serão seus representantes na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os números são consolidados, a população de Ibatiba se prepara para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Ibatiba, que terão a importante missão de legislar e fiscalizar o Executivo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Ibatiba:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando Vieira – Porkin REPUBLICANOS 5,10% 801 2 Robervânia Bento PL 4,79% 752 3 Vanito PP 3,82% 599 4 Marli de Santa Maria MDB 3,80% 597 5 Victor Willian PL 3,75% 589 6 Jadson Moreno REPUBLICANOS 3,56% 559 7 Pelé PL 3,55% 557 8 Jorcy PODE 2,94% 461 9 Sidimar do Mercadinho NOVO 2,84% 445 10 Professor Wesley MDB 2,83% 444 11 Marquinho Delega DC 1,87% 293

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.