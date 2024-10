Lista dos vereadores eleitos em Gurupi-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Gurupi neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Gurupi, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à escolha dos vereadores que irão legislar pelos próximos quatro anos.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GURUPI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Matheus Monteiro PRD 2,76% 1.275 2 Pedro Morais PDT 2,54% 1.174 3 Mario Cezar Lustosa UNIÃO 2,46% 1.137 4 Colemar da Saborelle PODE 2,36% 1.090 5 Rodrigo Maciel PSD 2,21% 1.020 6 Ivanilson Marinho PL 2,20% 1.015 7 Jair do Povo UNIÃO 2,05% 948 8 Débora Ribeiro REPUBLICANOS 1,99% 918 9 Rodrigo Ferreira PP 1,66% 767 10 Walter Coelho REPUBLICANOS 1,61% 743 11 Marílis Fernandes PDT 1,51% 698 12 Diane da Vitoria dos Bichos PSB 1,50% 692 13 Ronaldo Lira PRD 1,43% 661 14 Romildo Santos PDT 1,40% 645 15 Andre Caixeta PSB 1,33% 614 16 Leda Perini PL 1,32% 611 17 Celia Lima PSD 1,27% 588

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.