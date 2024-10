Lista dos vereadores eleitos em Guaraí-TO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Guaraí, no Tocantins, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Guaraí, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 já começa a se delinear. A disputa acirrada por uma cadeira na Câmara Municipal mobilizou candidatos e eleitores, que agora esperam para conhecer os nomes que irão representá-los no Legislativo municipal.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de legislar e fiscalizar as ações do Executivo, buscando atender às demandas e necessidades da população guaraiense. A composição da nova Câmara Municipal refletirá a vontade popular expressa nas urnas, com representantes de diferentes partidos e ideologias.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Guaraí:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GUARAÍ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcelão UNIÃO 5,39% 751 2 Mikéias Feitosa PDT 5,16% 719 3 Karina Sacramento UNIÃO 5,09% 709 4 Bonfim UNIÃO 4,54% 633 5 Profª Rita Lopes UNIÃO 4,38% 611 6 Fábio Santos PL 4,03% 561 7 Nilo Farinha PL 3,78% 527 8 Ricardo Gauchim PL 3,70% 516 9 Allanzinho PP 3,60% 502 10 Emanuel Santos PDT 3,11% 434 11 Delegado Carrasco REPUBLICANOS 3,03% 422

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar na eleição de candidatos com menos votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário.