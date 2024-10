Lista dos vereadores eleitos em Grão-Pará-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Grão-Pará – SC neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Grão-Pará. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Grão-Pará tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A corrida eleitoral foi acirrada, com diversos candidatos disputando o voto dos eleitores. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que determina a distribuição das vagas entre os partidos e coligações.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Grão-Pará são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nito MDB 11,05% 578 2 Ricardo Schlickmann Ascari PSD 8,20% 429 3 Anjinho PL 8,10% 424 4 Galega da Saúde PP 6,52% 341 5 Clarisse MDB 5,29% 277 6 Vitor Blazius PSD 5,01% 262 7 Dorvalino Meurer Dacorégio MDB 4,53% 237 8 Janir Oenning PP 4,17% 218 9 Keka da Saúde PL 2,58% 135

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional para vereadores pode, às vezes, parecer complexo para o eleitor. O quociente eleitoral, calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determina quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário para eleger representantes.