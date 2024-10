Lista dos vereadores eleitos em Graça Aranha-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Graça Aranha – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Graça Aranha. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024.

Com as urnas fechadas, a atenção se volta para a contagem oficial dos votos e a definição dos nove vereadores que representarão a população local nos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores em suspense até o último momento, refletindo o engajamento político da comunidade.

O TSE divulgou os dados oficiais, revelando os nomes dos candidatos que conquistaram as cadeiras na Câmara Municipal. Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Graça Aranha:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GRAÇA ARANHA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vonaldo UNIÃO 11,11% 609 2 Paulo Foguete PDT 7,28% 399 3 Sidinei PDT 6,95% 381 4 Railson Soares PP 6,26% 343 5 Benedito PDT 6,24% 342 6 Netto Carvalho UNIÃO 5,68% 311 7 Ze Tavares PP 5,53% 303 8 Doutora Ana Cleide PP 4,89% 268 9 Ruzevel UNIÃO 4,65% 255

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral, o que explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos. Esse método visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com o total de votos recebidos, distribuindo as cadeiras de forma proporcional entre as legendas.