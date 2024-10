Lista dos vereadores eleitos em Gouvelândia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Gouvelândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Gouvelândia deve acontecer nas próximas horas. A cidade, que faz parte do estado de Goiás, elegeu 9 vereadores para ocupar as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GOUVELÂNDIA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 João Pedreiro PDT 11,24% 386 2 Rafael Dantas PDT 8,12% 279 3 Marcos Monteiro PDT 8,07% 277 4 Maurílio PDT 6,32% 217 5 Aline da Saúde UNIÃO 5,94% 204 6 Marlene da Enfermagem PSD 5,56% 191 7 Dunga do Churumelo PSD 5,36% 184 8 Floripes Neta PSD 5,21% 179 9 Matera UNIÃO 5,15% 177

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.