Lista dos vereadores eleitos em Galvão-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Galvão, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Galvão. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos, acompanhando de perto cada atualização do sistema eleitoral. A disputa acirrada entre os partidos e candidatos deixou o clima político da cidade em ebulição nas últimas semanas.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Galvão:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GALVÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lauri PL 8,60% 213 2 Jeferson UNIÃO 7,19% 178 3 Gima PL 6,42% 159 4 Sergio MDB 6,14% 152 5 Ivar Junior PL 5,33% 132 6 Vando PL 5,25% 130 7 Valcir MDB 4,48% 111 8 Carlinhos PP 4,16% 103 9 Zurma UNIÃO 3,35% 83

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um representante. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.