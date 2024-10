Lista dos vereadores eleitos em Franco da Rocha-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Franco da Rocha conforme se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Franco da Rocha.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e garantir a transparência do processo eleitoral. A cidade, que faz parte da região metropolitana de São Paulo, elegeu 13 representantes para a Câmara Municipal, que terão a responsabilidade de legislar e fiscalizar o poder executivo pelos próximos quatro anos.

Conforme os números divulgados pelo TSE, já é possível conhecer os nomes dos novos vereadores que ocuparão as cadeiras no legislativo municipal. Veja a lista completa dos eleitos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FRANCO DA ROCHA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Cesinha PSB 4,75% 3.329 2 Sheila Renteiro PL 4,47% 3.137 3 Rodrigo da Brasil SOLIDARIEDADE 3,76% 2.640 4 Tuca PT 3,63% 2.542 5 Dado PT 3,23% 2.263 6 Ramon Melo PSDB 2,75% 1.926 7 Emerson Rocha PODE 2,75% 1.926 8 Kinho Andrade PSD 2,30% 1.610 9 Arrepiado PSB 2,12% 1.484 10 Eric Valini SOLIDARIEDADE 2,01% 1.411 11 Thiago Seixas REPUBLICANOS 1,96% 1.372 12 Rodrigo Costa PT 1,94% 1.361 13 George REPUBLICANOS 1,66% 1.161

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.