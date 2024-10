Lista dos vereadores eleitos em Francisco Morato-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Francisco Morato neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Francisco Morato. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, que em breve revelarão o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação. Agora, com as urnas fechadas, a população espera conhecer quem serão seus representantes no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Francisco Morato:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FRANCISCO MORATO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Rodrigo Marrone PSD 3,88% 3.254 2 Adriano Fernandes PSB 2,82% 2.363 3 Jair Sene REPUBLICANOS 2,67% 2.241 4 Adalto de Jesus PL 2,48% 2.082 5 Nelsinho da Periferia REPUBLICANOS 2,46% 2.064 6 Edson Nepomuceno PL 2,43% 2.033 7 Bombeira Raquel REPUBLICANOS 2,34% 1.958 8 Camarão do Gueto PT 2,10% 1.757 9 Dr João Paulo PT 2,10% 1.756 10 João Raposo PT 1,80% 1.507 11 Josias Capoeira PSB 1,74% 1.455 12 Hélio Gomes MDB 1,72% 1.442

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.