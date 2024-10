Lista dos vereadores eleitos em Formosa-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Formosa neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Formosa. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Formosa tem sido ansiosamente aguardado, com cidadãos acompanhando de perto as atualizações. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação local. À medida que os números vão sendo consolidados, perfis nas redes sociais e grupos de mensagens fervilham com especulações e discussões sobre os possíveis eleitos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Formosa foi definida. Abaixo, apresentamos a tabela com os candidatos que conquistaram uma vaga, incluindo sua posição, nome, partido, percentual e total de votos recebidos:

Posição Nome do Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Ciê do Sacolão UNIÃO 2,58% 1.450 2 Subtenente Clésio PL 2,17% 1.224 3 Luziano Martins UNIÃO 2,14% 1.202 4 Danilo Guia AGIR 2,00% 1.126 5 Mundim PODE 2,00% 1.124 6 Professor Valdson José PP 1,98% 1.116 7 Amanda do Amigo Cão PP 1,92% 1.083 8 Filipe Vilarins MDB 1,80% 1.013 9 Marquim Araújo MDB 1,79% 1.010 10 Markim Reis MDB 1,73% 973 11 Lorão UNIÃO 1,71% 965 12 Marcus Viana PL 1,61% 906 13 Dr. Luiz Fernando Lêdo PSD 1,58% 887 14 Welio de Iraci Chegou PT 1,52% 857 15 Enfermeiro Rogerio MOBILIZA 1,41% 792 16 Professora Nilza PT 1,23% 690 17 Eder Bernardes (dedé) AVANTE 0,87% 491

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Assim, partidos e coligações que atingem esse quociente garantem vagas, que são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda ou coligação, explicando por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior.