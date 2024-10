Lista dos vereadores eleitos em Formosa da Serra Negra-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Formosa da Serra Negra neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Formosa da Serra Negra promete trazer novidades para a Câmara Municipal. Os eleitores compareceram em peso para exercer seu direito democrático e escolher os representantes que irão legislar e fiscalizar o executivo pelos próximos quatro anos. A população está atenta para saber quem serão os novos vereadores e quais as propostas que eles trarão para o desenvolvimento da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Formosa da Serra Negra para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Riba Costa CIDADANIA 10,73% 1.331 2º Wagner Arthur PL 7,37% 914 3º James da Geralda PL 6,63% 822 4º Ari Costa PL 6,02% 747 5º Itaercio Arruda PL 5,44% 675 6º Daniel Leda MDB 5,35% 664 7º Langelo Milhomem PL 4,99% 619 8º Antonio Inácio PSDB 4,91% 609 9º Junior Barros MDB 4,24% 526 10º Jorge Santana MDB 4,20% 521 11º Neguim da D-20 MDB 3,83% 475

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, garantindo assim uma representação proporcional dos partidos e coligações.