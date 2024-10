Lista dos vereadores eleitos em Florianópolis-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Florianópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Florianópolis. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal da capital catarinense.

A disputa acirrada entre os candidatos a vereadores promete trazer surpresas para a composição do legislativo municipal. Com 23 cadeiras em jogo, os eleitores de Florianópolis demonstraram grande engajamento no processo democrático, comparecendo em peso às urnas para escolher seus representantes.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Florianópolis, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FLORIANÓPOLIS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Gemada PL 2,55% 6.968 2 Manu Vieira PL 2,46% 6.727 3 Afrânio Boppré PSOL 2,22% 6.061 4 Carla Ayres PT 2,10% 5.743 5 Bericó PL 2,01% 5.476 6 Dinho UNIÃO 1,97% 5.372 7 Roberto Katumi PSD 1,96% 5.357 8 Josimar Pereira Mamá UNIÃO 1,95% 5.334 9 Ricardo Pastrana PSD 1,91% 5.205 10 João Cobalchini MDB 1,86% 5.073 11 Adrianinho REPUBLICANOS 1,70% 4.641 12 Camasão PSOL 1,46% 3.975 13 Gui Pereira PSD 1,42% 3.885 14 Jeferson Backer MDB 1,35% 3.696 15 Pastor Giliard Torquato PL 1,35% 3.675 16 Pri Fernandes Adote PSD 1,31% 3.589 17 Ingrid Sateré-mawé PSOL 1,26% 3.430 18 João Padilha PL 1,16% 3.173 19 Claudinei Marques REPUBLICANOS 1,14% 3.110 20 Rafinha de Lima PSD 1,01% 2.765 21 Renato da Farmácia PSDB 0,97% 2.650 22 Bezerra MDB 0,96% 2.607 23 Professor Bruno PT 0,82% 2.235

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.