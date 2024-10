Lista dos vereadores eleitos em Flores da Cunha-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Flores da Cunha neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Flores da Cunha. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras legislativas pelos próximos quatro anos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os novos vereadores da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da população local, que compareceu às urnas para exercer seu direito democrático. A expectativa é que o resultado oficial seja divulgado ainda esta noite, trazendo clareza sobre a nova configuração do poder legislativo municipal.

Com base nos dados preliminares fornecidos pelo TSE, já é possível vislumbrar os prováveis eleitos para a Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Confira abaixo a lista dos candidatos que conquistaram as vagas, de acordo com a apuração:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Deivid Schenato PP 6,39% 1.230 2º Silvana de Carli PP 4,87% 938 3º Diego Tonet PP 4,41% 849 4º Luizzão REPUBLICANOS 3,37% 649 5º Horacio Rech PL 3,22% 620 6º Valdecir Paulus MDB 2,95% 569 7º Claudimir Kremer Alemão MDB 2,89% 557 8º Ademir Barp MDB 2,59% 499 9º Marcelo Golin PL 2,52% 485

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação individual maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.