Lista dos vereadores eleitos em Firminópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Firminópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Firminópolis promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a cidade aguarda para conhecer seus novos representantes no Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Firminópolis são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FIRMINÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Daniel Pds PL 7,97% 557 2 Victor Graia MDB 6,88% 481 3 Agapito MDB 6,25% 437 4 Pr Welder UNIÃO 6,11% 427 5 Ivan do Geraldo Mecanico UNIÃO 4,44% 310 6 Xuxu PL 4,32% 302 7 Maisa do Jorge PODE 4,29% 300 8 Kelly Costa UNIÃO 4,27% 298 9 Valda da Educação MDB 3,08% 215

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta os votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, permitindo que partidos ou coligações com votação expressiva elejam mais de um candidato, mesmo que individualmente alguns tenham recebido menos votos que concorrentes de outras legendas.