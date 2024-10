Lista dos vereadores eleitos em Esperantina-PI nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Esperantina, no Piauí, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Esperantina para a legislatura 2025-2028. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

As urnas foram fechadas há pouco, e a cidade vive um clima de expectativa. Candidatos e eleitores acompanham atentamente a apuração, que promete ser acirrada devido ao grande número de postulantes ao cargo de vereador. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Esperantina para o próximo mandato são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ESPERANTINA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Castro MDB 6,75% 1.689 2 Airton Veículos MDB 6,70% 1.676 3 Richardson Melo PSD 6,33% 1.585 4 Zé Cláudio da Borracharia MDB 5,72% 1.431 5 Luís Dionísio MDB 4,59% 1.149 6 João de Deus MDB 4,54% 1.136 7 Teresinha da Emel PT 4,39% 1.098 8 Regina Vale MDB 4,18% 1.045 9 Bebé Vitória MDB 3,91% 979 10 Prof Junior Rodrigues PSD 3,76% 941 11 Roberto Denis PSD 3,50% 876 12 Prof Leônidas REPUBLICANOS 3,08% 772 13 Machadinho PSD 2,94% 737

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.