Lista dos vereadores eleitos em Esperança do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Esperança do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração dos resultados, que definirá os representantes legislativos para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Esperança do Sul está sendo aguardado com grande interesse pela população local. Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quem serão os novos vereadores responsáveis por legislar e fiscalizar o poder executivo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Esperança do Sul, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Adelson Hedlund Ade MDB 10,67% 303 2 Raimar Kerber MDB 9,71% 276 3 Jeronimo UNIÃO 9,71% 276 4 Laercio Merlo MDB 9,68% 275 5 Eliane UNIÃO 9,29% 264 6 Angelo Becker MDB 8,98% 255 7 Nei Petzhold MDB 8,83% 251 8 Andiara Lizi MDB 8,13% 231 9 Gilmar Hofstetter MDB 7,53% 214

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho dos partidos ou coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.