Lista dos vereadores eleitos em Entre Rios do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Entre Rios do Sul – RS, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para o cargo de vereador. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população local está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Entre Rios do Sul. A eleição deste ano promete trazer mudanças significativas para a política local, com novos nomes surgindo e alguns veteranos lutando para manter suas cadeiras.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Entre Rios do Sul, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ENTRE RIOS DO SUL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Patrícia Lorenzi Piccoli PSDB 10,41% 262 2 Alex Cuco PT 7,71% 194 3 Darlan MDB 6,16% 155 4 Luiz Gaboardi MDB 6,12% 154 5 Ronaldo Secco MDB 6,08% 153 6 Sirtuli PT 4,69% 118 7 Eder Mello PT 3,90% 98 8 Bruno PP 3,54% 89 9 Valdir Rocha Nascimento PSDB 2,94% 74

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais será eleito, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende do total de votos recebidos pela legenda. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.