Lista dos vereadores eleitos em Entre-Ijuís-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Entre-Ijuís neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Entre-Ijuís, que serão responsáveis por representar a população nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade de Entre-Ijuís, localizada no Rio Grande do Sul, elegerá nove vereadores para compor o Legislativo municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Secretário Nahin MDB 9,07% 553 2 Jordão PP 6,56% 400 3 Bizunga PP 6,18% 377 4 Buiaco UNIÃO 5,77% 352 5 Roaldo Jeep UNIÃO 5,59% 341 6 Cristiano Weber PP 5,48% 334 7 Daltro Moura UNIÃO 4,87% 297 8 Yasmin Prestes MDB 4,21% 257 9 Rotilli PDT 3,84% 234

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma cadeira.