Lista dos vereadores eleitos em Embu das Artes-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Embu das Artes conforme se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Embu das Artes.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quem serão os novos representantes da população na Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua rica cultura e tradição artística, agora se volta para o cenário político, ansiosa para saber quem serão os escolhidos para defender os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, especulações e projeções circulam entre os eleitores. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas, com nomes tradicionais da política local concorrendo lado a lado com novos postulantes que buscam uma oportunidade de representar a população.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Embu das Artes, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM EMBU DAS ARTES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Abidan Henrique PSB 2,60% 3.875 2 Indio Silva REPUBLICANOS 2,57% 3.835 3 Betinho Souza REPUBLICANOS 2,40% 3.581 4 Ricardo Almeida REPUBLICANOS 2,16% 3.225 5 Rochinha AVANTE 2,13% 3.171 6 Juneca MDB 1,95% 2.907 7 Dede REPUBLICANOS 1,90% 2.834 8 Professora Sandra Manente REPUBLICANOS 1,84% 2.742 9 Aline Santos MDB 1,81% 2.705 10 Boblel Castilho MDB 1,77% 2.637 11 Zé do Piscinão PP 1,75% 2.613 12 Vanessa da Saúde UNIÃO 1,56% 2.324 13 Diego Paixão PODE 1,53% 2.282 14 Abel Arantes SOLIDARIEDADE 1,52% 2.274 15 Gustavo do Rancho PSD 1,48% 2.201 16 Léo Novais PL 1,47% 2.194 17 Alexandre Campos AVANTE 1,38% 2.054 18 Gideon Santos Junior PV 1,31% 1.961 19 Carlinhos do Embu PL 1,13% 1.679 20 João Paulo Rabada UNIÃO 1,12% 1.670 21 Uriel Biazin PT 0,99% 1.470

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar na eleição de candidatos com menos votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.