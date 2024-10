Lista dos vereadores eleitos em Ecoporanga-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ecoporanga neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e todos esperam ansiosos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os números vão sendo contabilizados, cresce a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Ecoporanga, uma decisão que impactará diretamente o futuro da cidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Ecoporanga ficou definida da seguinte forma:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ECOPORANGA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tinim REPUBLICANOS 4,38% 631 2 Tchopila MDB 3,87% 558 3 Ivan Soares PODE 3,87% 558 4 Izaías Ramos PSB 3,50% 504 5 João do Batista do Queijo REDE 3,21% 463 6 Lemão Toledo REPUBLICANOS 3,08% 444 7 Gravata Torta REDE 2,96% 427 8 Eduardo Muquy PSB 2,89% 416 9 Pega da Muritiba PP 2,84% 409 10 Nego Mariana MDB 2,48% 358 11 Dedé Patez REDE 2,28% 329

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas, garantindo assim uma distribuição mais equilibrada das cadeiras na Câmara Municipal.