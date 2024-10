Lista dos vereadores eleitos em Dourados-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Dourados neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Dourados. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul chegou ao fim, e agora é hora de conhecer os representantes escolhidos pela população para os próximos quatro anos. Os eleitores comparecem em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da comunidade douradense.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Dourados, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos obtidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM DOURADOS

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Isa Marcondes REPUBLICANOS 2,48% 2.992 2 Franklin PT 2,03% 2.452 3 Jânio Miguel PP 1,97% 2.375 4 Dalton PL 1,88% 2.265 5 Marcelo Mourão PL 1,75% 2.115 6 Daniel Júnior PP 1,75% 2.112 7 Elias Ishy PT 1,68% 2.024 8 Laudir Munaretto MDB 1,61% 1.943 9 Edson Souza UNIÃO 1,49% 1.803 10 Sergio Nogueira PP 1,44% 1.741 11 Sargento Prates PL 1,35% 1.627 12 Márcio Pudim PSDB 1,31% 1.583 13 Cemar Arnal PP 1,27% 1.535 14 Karla Gomes PODE 1,27% 1.530 15 Dil do Povo UNIÃO 1,25% 1.516 16 Pedro Pepa UNIÃO 1,19% 1.436 17 Ana Paula REPUBLICANOS 1,16% 1.397 18 Alex Cadeirante PSDB 1,14% 1.376 19 Liandra da Saúde PSDB 1,12% 1.353 20 Rogerio Yuri PSDB 1,10% 1.330 21 Inspetor Cabral PSD 1,02% 1.237

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais do que outros não eleitos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo, distribuindo as vagas de forma proporcional aos votos recebidos por cada legenda.