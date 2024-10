Lista dos vereadores eleitos em Divinópolis do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Divinópolis do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Divinópolis do Tocantins. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

As urnas foram fechadas, e agora começa a contagem que definirá os novos representantes da Câmara Municipal. A cidade está em clima de ansiedade, com eleitores e candidatos aguardando os números oficiais que determinarão quem ocupará as cadeiras no legislativo pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Divinópolis do Tocantins são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Prof Valdivan PT 6,13% 294 2 Viviane PV 5,81% 279 3 Jorge Dias UNIÃO 5,38% 258 4 Igor Baracho MDB 5,38% 258 5 Professora Ângela PSDB 5,31% 255 6 Paula Gil UNIÃO 4,60% 221 7 Arnor Aires PDT 4,35% 209 8 Professor Ozias MDB 3,71% 178 9 Ze Antonio da Autoescola PP 3,63% 174

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Assim, um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido ou coligação atingir o quociente necessário, o que explica possíveis surpresas no resultado das eleições 2024.