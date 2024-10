Lista dos vereadores eleitos em Divino de São Lourenço-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Divino de São Lourenço, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Divino de São Lourenço. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal está prestes a ser conhecido, trazendo novidades e, possivelmente, algumas surpresas para os eleitores locais. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates, campanhas nas ruas e intensa mobilização nas redes sociais. Agora, chegou o momento de conhecer quem serão os representantes escolhidos pela população para legislar e fiscalizar o executivo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Divino de São Lourenço, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jucelio Catreco PSB 6,63% 287 2 Ronaldo Neves PSB 6,51% 282 3 Junim Valadão PP 5,52% 239 4 Marciano do Cobral PODE 4,76% 206 5 Tuquinha PSDB 4,57% 198 6 Tico do Quinca PODE 4,32% 187 7 Oseas PP 4,13% 179 8 Vandim do Tonico PSD 3,26% 141 9 Emerson Totó PSD 2,93% 127

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas da cidade.