Lista dos vereadores eleitos em Deodápolis-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Deodápolis. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas para a composição do legislativo municipal. Enquanto os votos são contabilizados, os deodapolenses se reúnem em praças, bares e residências para acompanhar a apuração em tempo real, demonstrando o forte engajamento político da comunidade.

Os nove candidatos mais votados, que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos, foram definidos após a contagem oficial do TSE. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Cicinho PSD 6,91% 557 2 Juninho Lima REPUBLICANOS 5,12% 413 3 Edmilson da Banda PSDB 4,50% 363 4 Professor Chico PSD 4,48% 361 5 Donizete Polícia PSDB 4,03% 325 6 Fernandinha Cazuza PSD 3,33% 268 7 Gilberto da Nona PP 3,20% 258 8 Wan do Porto Vilma MDB 2,99% 241 9 Elvis Pelinha PODE 2,92% 235

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.