Lista dos vereadores eleitos em Davinópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Davinópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão ansiosos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Davinópolis. A cidade, que tem mostrado um forte engajamento cívico durante todo o processo eleitoral, agora aguarda para ver quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Davinópolis são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM DAVINÓPOLIS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1º Winas PODE 7,73% 294 2º Ronaldo Cassimira UNIÃO 7,55% 287 3º Rodrigo José do Chico PL 6,31% 240 4º Vanusa da Saúde PT 5,65% 215 5º Juliana Gomes PL 5,65% 215 6º Cida Fernandes MDB 5,57% 212 7º Wilker PL 5,44% 207 8º Walisson Pitty UNIÃO 4,94% 188 9º Tôe Polino PL 4,50% 171

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.