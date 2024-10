Lista dos vereadores eleitos em Curuçá-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Curuçá, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Curuçá. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pelo povo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da comunidade no processo democrático, demonstrando o interesse dos curuçaenses em definir os rumos da cidade para os próximos quatro anos.

Os vereadores recém-eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população e trabalhar pelo desenvolvimento do município. A nova composição da Câmara Municipal de Curuçá promete trazer debates importantes e propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Curuçá:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Silvia Melo MDB 5,06% 1.442 2 Dani Ferreira MDB 4,33% 1.235 3 Professor Fabio Vitor MDB 4,18% 1.193 4 Professor Deusdete Júnior MDB 4,06% 1.159 5 Enos da Saúde PSD 3,54% 1.008 6 Kito UNIÃO 3,42% 974 7 Magnata UNIÃO 3,04% 866 8 Deco Araujo UNIÃO 3,02% 861 9 Geba AVANTE 2,95% 840 10 Moacir Modesto PSD 2,73% 779 11 Titan PSB 2,55% 727 12 Tiziane Matos PSB 2,26% 643 13 Elias Trindade AVANTE 1,85% 528

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal, garantindo assim uma distribuição mais equilibrada das cadeiras entre os partidos.