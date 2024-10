Lista dos vereadores eleitos em Cristianópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cristianópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração dos resultados, que definirá os representantes locais para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de contabilização dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Cristianópolis. A população está atenta às atualizações, esperando conhecer quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Cristianópolis são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CRISTIANÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Marcos Machado MDB 9,18% 307 2 Ze Carlos PDT 8,85% 296 3 Nega do Chico Doido UNIÃO 6,82% 228 4 Fernando Carnerinho PP 6,31% 211 5 João Victor Biscoitinho PP 5,86% 196 6 Daniel Araújo PP 5,80% 194 7 Paulo Pote UNIÃO 4,85% 162 8 Cláudia do Floresta PDT 4,34% 145 9 Dra. Marcia MDB 3,38% 113

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos cada partido precisa para eleger um representante. Assim, um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido obtiver um quociente eleitoral favorável, garantindo uma representação proporcional das diferentes correntes políticas no município.