Lista dos vereadores eleitos em Cristalina-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cristalina – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cristalina, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Cristalina promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. Os eleitores compareceram às urnas para escolher os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo pelos próximos quatro anos. A apuração dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos vereadores da cidade.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Cristalina:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CRISTALINA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcelo Enfermeiro PDT 4,91% 1.355 2 Hernani da Saúde PP 3,62% 999 3 Janete Andrade PP 3,19% 882 4 Luiz Henrique PDT 2,72% 750 5 Eduardo de São Bartolomeu UNIÃO 2,71% 749 6 Pablo Magela MDB 2,11% 582 7 Juninho da Garagem PSD 2,10% 580 8 Gilmarzinho UNIÃO 1,85% 511 9 Juninho do Belvedere PP 1,73% 479 10 Duda Duda PP 1,71% 472 11 Valtinho PODE 1,58% 436 12 Tenente Vasco PL 1,57% 434 13 Laisa da Saude MDB 1,54% 424

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho de seu partido ou coligação.