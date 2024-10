Lista dos vereadores eleitos em Coxim-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Coxim – MS neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Coxim, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Coxim promete trazer novidades e confirmar algumas expectativas. A apuração dos votos, conduzida pelo TSE, determinará quais candidatos ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Coxim são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM COXIM

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Luiz Eduardo PP 4,34% 808 2 William Meira PSDB 4,14% 770 3 Mauricio Helpis PSDB 3,91% 727 4 Abilio Vaneli PT 3,17% 590 5 Lourdes Assistente Social PODE 2,92% 544 6 Marcinho Souza UNIÃO 2,75% 511 7 Ademir Peteca REPUBLICANOS 2,69% 501 8 Adriana Nabhan MDB 2,58% 481 9 Professora Marly Nogueira PT 2,57% 479 10 Jefferson Aislan REPUBLICANOS 2,39% 444 11 Simone Gomes REPUBLICANOS 2,27% 422 12 Lucia da Aavc PP 2,12% 395 13 Johnny Guerra Gai PP 1,82% 339

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.