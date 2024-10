Lista dos vereadores eleitos em Coronel Sapucaia-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Coronel Sapucaia – MS neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Coronel Sapucaia, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia já está disponível. A disputa acirrada entre os candidatos resultou em uma composição diversificada de vereadores, refletindo os anseios e expectativas da população local.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Bruno de Oliveira PODE 6,47% 667 2º Ney Kuasne PP 5,38% 555 3º Eloir Flores REPUBLICANOS 5,25% 541 4º Naiara Florentin REPUBLICANOS 4,12% 425 5º Rosinha PODE 3,98% 410 6º Fernando Marinho PSD 3,66% 377 7º João do Banquinho UNIÃO 3,58% 369 8º Celinha UNIÃO 3,21% 331 9º Paulo Campos PSDB 2,49% 257

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.