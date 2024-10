Lista dos vereadores eleitos em Condor-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Condor neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

Os olhos dos condorenses estão voltados para a disputa acirrada que se desenrolou ao longo do dia. A população compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático e escolher os representantes que irão legislar pelos próximos quatro anos. A expectativa é grande para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Condor para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CONDOR

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Clair Barcelos PP 5,98% 295 2º Catlen Lautert de Oliveira PP 5,63% 278 3º Juliano Big MDB 5,49% 271 4º Rodrigo dos Santos PP 5,45% 269 5º Jeferson Banha MDB 4,72% 233 6º Profe Eunice Pereira PDT 4,29% 212 7º Carlos Veriato Veio PT 4,13% 204 8º Rodrigo Schindler PL 4,03% 199 9º Valter Strucker PDT 3,97% 196

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.