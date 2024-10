Lista dos vereadores eleitos em Cocalzinho de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cocalzinho de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cocalzinho de Goiás. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os eleitores compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates, comícios e campanhas nas ruas. Agora, resta aguardar a divulgação oficial dos eleitos, que promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas para a política local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Cocalzinho de Goiás, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM COCALZINHO DE GOIÁS

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Wemerson PL 4,47% 623 2 Chico Mota PSD 4,44% 619 3 Hudes Ferraz PL 4,04% 563 4 Cabo Divino MDB 3,83% 533 5 Clarindo do Churrasquinho UNIÃO 3,73% 519 6 Alessandro do Lau PSD 3,33% 464 7 Willian de Oliveira PRD 3,27% 455 8 Wendy do Oripão PRD 2,94% 409 9 Claudia do Bar UNIÃO 2,92% 407 10 Deca UNIÃO 2,89% 403 11 Professor Julio PSD 2,22% 309

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.