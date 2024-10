Lista dos vereadores eleitos em Chapada de Areia-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Chapada de Areia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, que definirá os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Chapada de Areia promete trazer novidades para o cenário político local. Os eleitores compareceram às urnas para escolher entre diversos candidatos que se apresentaram com propostas variadas para o desenvolvimento do município. A população agora aguarda para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para o cargo de vereador em Chapada de Areia são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Flaviano REPUBLICANOS 9,96% 226 2º Danillo Carreiro UNIÃO 8,90% 202 3º Robersone MDB 8,55% 194 4º Celca REPUBLICANOS 6,83% 155 5º Neguim Piqui UNIÃO 6,61% 150 6º Euclides MDB 6,21% 141 7º Genaro Barros UNIÃO 5,55% 126 8º Liba Brasil REPUBLICANOS 5,51% 125 9º Verinha MDB 5,42% 123

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso explica por que a ordem de eleição nem sempre corresponde diretamente ao número de votos individuais recebidos por cada candidato.