Lista dos vereadores eleitos em Cerqueira César-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cerqueira César neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Cerqueira César. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Cerqueira César traz algumas surpresas e confirma expectativas. De acordo com os dados oficiais do TSE, a composição da nova legislatura municipal reflete a vontade popular expressa nas urnas. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo a representatividade proporcional dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Cerqueira César, com suas respectivas votações:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Regina da Saúde PODE 5,25% 536 2 Adriana Grilo PL 4,77% 487 3 Joice Lopes MDB 4,18% 427 4 William Araujo MDB 3,61% 369 5 Jair Godoy Baratinha MDB 3,60% 368 6 Renan Lopes MDB 3,48% 355 7 Carlos Leone Parreira PL 3,30% 337 8 Gancho PODE 3,25% 332 9 Professor Emerson Formiga PODE 3,16% 323 10 Jean do Som PL 3,04% 311 11 Juninho Wilmor SOLIDARIEDADE 2,24% 229

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema proporcional, que utiliza o cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.