Lista dos vereadores eleitos em Centro Novo do Maranhão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Centro Novo do Maranhão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e os primeiros dados já começam a surgir. A população está atenta às atualizações, ansiosa para saber quem serão os vereadores eleitos em Centro Novo do Maranhão para os próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Centro Novo do Maranhão são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Laudirene PSDB 10,97% 1.099 2 Mazinho PSDB 8,39% 841 3 Marcos PSDB 7,86% 788 4 Nego da Agricultura PSDB 7,34% 735 5 Geovana Lima PSDB 6,56% 657 6 Irmã Rosilene PSDB 6,45% 646 7 Adevaldo PSDB 5,84% 585 8 Dra Mercia PSDB 5,32% 533 9 Adriana Araujo PV 4,91% 492 10 Gezânia Barroso PSDB 4,68% 469 11 Vereadora Robevania MDB 4,13% 414

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com mais votos, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.