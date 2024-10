Lista dos vereadores eleitos em Caxias do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Caxias do Sul – RS, que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contabilização dos votos está em andamento, e a população está atenta para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A cidade, conhecida por sua forte participação política, demonstrou mais uma vez o engajamento de seus cidadãos no processo democrático. O comparecimento às urnas foi expressivo, refletindo o interesse da população em escolher seus representantes locais.

Conforme os números oficiais divulgados, já é possível apresentar a lista dos vereadores eleitos em Caxias do Sul. Veja a seguir os candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Hiago Morandi PL 4,91% 11.304 2 João Uez REPUBLICANOS 2,97% 6.830 3 Daiane Mello PL 2,19% 5.034 4 Marisol Santos PSDB 2,08% 4.783 5 Lucas Caregnato PT 1,83% 4.213 6 Juliano Valim PSD 1,81% 4.157 7 Rafael Bueno PDT 1,69% 3.883 8 Estela Balardin PT 1,66% 3.821 9 Adriano Bressan PP 1,65% 3.791 10 Andressa Mallmann PDT 1,52% 3.491 11 Aldonei Machado PSDB 1,46% 3.362 12 Rodrigo Weber PSB 1,40% 3.213 13 Capitão Ramon PL 1,34% 3.089 14 Wagner Petrini PSB 1,33% 3.056 15 Edson da Rosa REPUBLICANOS 1,15% 2.653 16 Claudio Libardi PC do B 1,13% 2.591 17 Bortola PP 1,05% 2.422 18 Fantinel PL 1,02% 2.353 19 Pedro Rodrigues PL 1,02% 2.350 20 Rose Frigeri PT 1,01% 2.329 21 Andressa PC do B 0,94% 2.171 22 Lucas Suzin PRD 0,91% 2.101 23 Sandra Bonetto NOVO 0,79% 1.814

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em consideração não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo, garantindo uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.