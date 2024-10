Lista dos vereadores eleitos em Caturaí-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caturaí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador em Caturaí movimentou a política local nos últimos meses, com candidatos de diversos partidos apresentando suas propostas aos eleitores. Agora, com a votação encerrada, a população aguarda para saber quem serão os representantes escolhidos para legislar e fiscalizar o Executivo municipal pelos próximos quatro anos.

O TSE, responsável pela organização e apuração do pleito, trabalha para divulgar os números oficiais o mais rápido possível. É importante lembrar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Caturaí:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CATURAÍ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ramos Lopes UNIÃO 7,00% 322 2 Maria Destéfano MDB 6,63% 305 3 Vanderlan SOLIDARIEDADE 5,94% 273 4 Luciene Fião UNIÃO 5,46% 251 5 Katiane Manso REPUBLICANOS 5,26% 242 6 Mariozan do Novo Horizonte SOLIDARIEDADE 4,57% 210 7 Romualdo PL 4,44% 204 8 Larissa Rodrigues PL 3,63% 167 9 Wesley Pipinha REPUBLICANOS 2,96% 136

É fundamental entender que o sistema de eleição proporcional, utilizado para vereadores, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Essa regra visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com sua votação total, o que pode levar a resultados que, à primeira vista, parecem contraditórios, mas são perfeitamente legais e democráticos.