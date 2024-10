Lista dos vereadores eleitos em Cássia dos Coqueiros-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cássia dos Coqueiros neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cássia dos Coqueiros, que serão responsáveis por representar a população na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas para os eleitores. A apuração dos votos, realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos vereadores da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Cássia dos Coqueiros são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CÁSSIA DOS COQUEIROS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professor Tarcísio Furquim PSD 7,39% 163 2 Éder Viana PL 6,17% 136 3 Lurdinha da Saúde PSD 5,80% 128 4 Ivanzinho REPUBLICANOS 5,76% 127 5 Caique Professor PSD 5,71% 126 6 Marcão do Nininho PODE 5,03% 111 7 Mateus Pratali REPUBLICANOS 4,31% 95 8 Madrinha Lei PL 4,22% 93 9 Lucélia Gonçalves (téia) UNIÃO 3,36% 74

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho de seu partido ou coligação, garantindo uma representação proporcional das diferentes correntes políticas da cidade.